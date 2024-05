Perde il controllo dell’auto e si ribalta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pontedera, 2 maggio 2024 – Incidente nel pomeriggio sulla Statale 206, nel comune di Castellina Marittima in località Le Badie. Il conducente di un’auto ha perso ildel mezzo finendo fuoristrada. La vettura si èta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza l’area. Il conducente del veicolo, rimasto illeso nell’incidente, è stato affidato alle cure del personale sanitario. Sul posto è intervenuta anche un’altra squadra dei vigili del fuoco di Livorno e la polizia per i rilievi dell’incidente.