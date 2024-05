Tragedia nel Salento Perde il controllo dell’auto e sbatte contro muretto a secco - muore 36enne

tragedia sul litorale di Tricase, in Salento . Morto per annegamento un giovane bagnante. Il dramma si è consumato attorno alle 17. Morto durante il primo bagno di stagione:... Leggi su (leggo)

Pubblicato il 14 Aprile, 2024 Dopo quelle dell'estate scorsa ancora una Tragedia nel Salento che si consuma sulla spiaggia e con il mare che diventa improvvisamente un incubo. Un ragazzino 15enne , originario della Costa d'Avorio, ha perso dopo essersi tuffa to in mare . Il ragazzo festeggiava oggi ...

tragedia a Soleto, perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto un giovane - L'impatto è avvenuto in contrada Murica: per il conducente non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo LECCE - Perde il controllo dell'auto, esce fuori strada e la vettura si ribalta: morto un ...

Galatina, è Fabio Coluccia il giovane morto nello schianto. Aveva solo 36 anni - Soleto colpita da una tragedia dopo che Fabio Coluccia, un giovane di 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale ...

Perde il controllo dell'auto, muore un 37enne in salento - Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Soleto, in provincia di Lecce. La vittima, Fabio Coluccia, di 37 anni, era alla guida di una Fiat Punto in contrada Murica.

