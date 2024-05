Maltempo a Roma - albero cade e finisce su palazzo | evacuati 3 appartamenti

(Di giovedì 2 maggio 2024) E' successo in via Latina. Nessuno è rimasto coinvolto Un grossoè caduto in via Latina, all'incrocio con via Cameria a, ed è finito su un. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, ma in via precauzionale sono statitre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di

Roma , Giardino degli Aranci : sotto un albero si nasconde … Ci sono quelli più famosi come il Colosseo e Piazza di Spagna, quelli più insoliti come il museo all’aria aperta e altri meno noti che a volte, per una questione di tempo, non si riesce a visitare. Di luoghi da ammirare, Roma è ricca e tra ... Continua a leggere>>

Un grosso albero è caduto in via Latina, in zona Appio a Roma , danneggiando tre balconi . Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre. Non si registrano feriti. Diversi gli interventi dei pompieri nelle ultime ore tra Roma e provincia per rami e tegole pericolanti. Continua a leggere>>

Dalle ore 11:00 circa, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con una squadra, un’autoscala e un’autogru in Via Latina, all’incrocio con Via Cameria, zona Appio Latino, per un albero pericolante di grosse dimensioni adagiato su un palazzo . Nessuna persona è rimasta coinvolta, in via ... Continua a leggere>>

“Famiglia sei Granda” ritorna con oltre un mese di appuntamenti dal 10 maggio al 16 giugno a Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Vinadio - a Fossano (via roma), “Famiglie in festa!”, un pomeriggio da passare in famiglia con giochi, danze e laboratori. Tante le attività proposte per farsi coinvolgere dalle emozioni: “Giochiamo come una ...

Continua a leggere>>

roma, albero cade in via Latina e finisce su palazzo: tre appartamenti evacuati - Un grosso albero è caduto in via Latina, all'incrocio con via Cameria a roma, ed è finito su un palazzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre ...

Continua a leggere>>

Maltempo: albero cade su tre auto in sosta a Genova - Le squadre della Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate. Cade un albero a roma, danneggiati 3 balconi Un grosso albero è caduto in via Latina, in zona Appio a roma, danneggiando ...

Continua a leggere>>