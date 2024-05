Nuova Lancia Gamma 2026 | il suo nome sarà Lancia Thema?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 2 maggio 2024) In fatto di nomi Stellantis sta facendo davvero un po’ troppa confusione. Il primo caso, eclatante, è stato quello dell’Alfa Romeo Junior. Per mesi l’auto era stata annunciata come Milano, poi, in seguito alla protesta del governo italiano, a presentazione già effettuata, l’auto ha cambiato. Stando a quanto riportato da sito Passione Auto Italiane, una sorte simile potrebbe toccare anche alla futura, ovvero al secondo modello del brand italiano atteso per il. Proprio il CEO del marchio Luca Napolitano vorrebbe resuscitare unmolto importante del passato. Parliamo di. La, per la Casa torinese ha rappresentato l’ultima vera ed ...