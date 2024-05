Quanto costa la nuova Lancia Ypsilon 2024? allestimenti e prezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Inizia la produzione di serie dellae si aprono in Italia gli ordini dell’intera gamma disponibile in tre. Si parte da 24.900 euro per la mild-hybrid per arrivare ai 39.500 euro della full-electric in versione Cassina. Luca Napolitano, CEO di, ha annunciato che tutte le versioni dellasono ordinabili e con arrivo previsto nei concessionari “casa” a partire da inizio giugno. Sottolineando il design moderno e orientato al futuro dell’auto, Napolitano ha osservato che larappresenta la prima delle tre nuove auto con cui il marchio entrerà nel mercato ...