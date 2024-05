Bella Hadid lancia la sua nuova linea di profumi Ôrebella

(Di mercoledì 1 maggio 2024)il suo primo brand (sì, e tutto vero, lo ha svelato in un’esclusiva a WWD!) La modella sta presentando ‘Ôre(pronunciato “aura-”), un brand beauty diche inizia con un trio di fragranze in formule bifasiche senza alcool. Il prezzo è di 35, 72 e 100 dollari, rispettivamente per 10, 50 e 100 ml. Il lancio avverrà giovedì sul sito web del marchio, seguito dal sito web di Ulta Beauty il 10 maggio e poi in più di 1.200 punti vendita Ulta negli Stati Uniti il 12 maggio. In Italia, per adesso, non sì sa.e il suo nuovo brand beauty Ôre“Il mio ingresso nel mondo deiè avvenuto nella mia fattoria con le nostre piante di lavanda, e in fondo alla strada da casa ...

