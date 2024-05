Napoli | Truffe agli anziani Smantellata centrale di finti avvocati e carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024). Dentro l’appartamento, parlavano al telefono con un 72enne del messinese. Tre persone arrestate da veri, sorprese durante una telefonata-trappola ad una 72enne messinese. Per entrare i militari si fingono vicini di casa. In quell’appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, poca luce. I palazzi sono incollati spalla a spalla e anche quelli sull’altro lato della strada possono essere sfiorati allungando le braccia. Collegati da fili di biancheria ingiallita dallo smog, balconi nati dal nulla sfidano la gravità facendo l’occhiolino all’abusivismo nel quartiere Mercato. In ...