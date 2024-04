Agro aversano | truffe seriali ad anziani - 54enne ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 aprile 2024) Casal di Principe/Casaluce/Villa Literno. È accusato di dueconsumate ed una tentata ai danni di tre anziane ultrasettantenni, l’uomo di 54 anni arrestato dai carabinieri di Casal di Principe in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. L’indagato è stato posto ai. I fatti, hanno accertato le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, sono avvenuti tra i mesi di gennaio e marzo ai danni di tre vittime di 71, 72 e 77 anni, residenti a Casal di Principe, Casaluce e Villa Literno; simili in ogni episodio le modalità del raggiro, che è riuscito in due casi, mentre nel terzo (a Villa Literno), la vittima ha iniziato a fare troppe domande ed il truffatore ha deciso di era meglio dileguarsi. In tutte e tre le ...