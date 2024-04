La polizia giapponese usa carte di pagamento false per proteggere gli anziani dalle cybertruffe - Nella cittadina di Echizen le autorità stanno cercando di contenere la diffusione di truffe con un metodo alternativo ma funzionale ...

Continua a leggere>>

Videogiochi troppo ripetitivi Sony crea una IA che può completarli da sé - Il nuovo brevetto registrato dall'azienda anticipa la possibile integrazione di un'intelligenza artificiale nelle console del marchio PlayStation ...

Continua a leggere>>

Cyber Innovation Network: strategia italiana per l’Autonomia Tecnologica nel 2023 - Tempo di lettura: 2 minuti. La polizia di Echizen in Giappone crea false carte di pagamento per avvisare le vittime di truffe, aiutando ad evitare ingenti perdite finanziarie. Questa misura si è ...

Continua a leggere>>