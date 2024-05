Il Napoli attuale e quello che sarà | parla Gaetano Fontana

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Hato soprattutto del, ex calciatore (anche del club partenopeo) eallenatore del Latina. Di seguito le sue dichiarazioni. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Marte Sport Live. “Al di là della futura scelta tecnica, del sistema di gioco o del modo di stare in campo, nelc’è bisogno di un personaggio che scuota ambiente e squadra. Conte, in questo, è un maestro”. Ildovrà ripartire dalla… “Il club partenopeo dovrà ripartire dalla ricerca di un’identità perduta, i giocatori non sono riusciti a ripetersi, si è persa la bussola, non c’è stata la figura di un leader che desse precise indicazioni a tutti. Quando una società cambia tanto gli ultimi che si sentono responsabili sono i giocatori, quando si sbaglia ...

Ha parla to soprattutto del Napoli Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport esperto di mercato, intervenendo a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’. “In questo finale di stagione? La volontà è quella di riprendersi e pensare al futuro in ... Leggi su (terzotemponapoli)

Ha parlato anche del Napoli l’allenatore ed ex calciatore Cristian Bucchi a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Conoscendo la piazza, cosa bisogna aspettarsi, la prossima stagione, dal Bologna? È davvero ipotizzabile una rivoluzione ... Leggi su (terzotemponapoli)

L’ex difensore e capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “I problemi difensivi del Napoli non possono essere di concentrazione, perché un professionista dovrebbe essere sempre ... Leggi su (terzotemponapoli)

napoli, 91enne aggredito in bar del Centro Storico: rischia la vita. Preso l’assalitore - Leggi anche / napoli, morto l’anziano aggredito da un 18enne a Pianura ... La vittima – 91enne- è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale Cardarelli dove si trova attualmente in prognosi ...

Trotta: "Impossibile che Allegri si dimetta. Non escludo rinnovo" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di napoli e Juventus.

Non solo Juve e napoli: Conte si propone a una nuova squadra. Le ultime sul futuro - Il futuro di Antonio Conte è ancora incerto: oltre a Juve e napoli, nei pensieri dell'allenatore italiano c'è anche un'altra squadra.

