Morti sul lavoro - Cgil Campania | Fermare la mattanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ormai sul fronte della sicurezza sulabbiamo superato abbondantemente il limite di guardia. Le dueavvenute in queste ore in altrettanti cantieri della provincia di Napoli, confermano l’inadeguatezza delle normative in vigore e la necessità diquesto assurdo sistema degli appalti a cascata che deresponsabilizza le singole aziende e manda in tilt ildegli ispettori impegnati nell’individuazione dei colpevoli di questa strage“. Lo afferma il segretario generale dellaNapoli e, Nicola Ricci dopo gli incidenti costati oggi la vita a due operai edili a Lettere e Casalnuovo. “I dati – precisa Ricci – sono spietati: oltre 350 in tutto il Paese e 12 inin questo primo scorcio del 2024 sono i ...