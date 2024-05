Milena Santirocco scomparsa - ultimissime | cos’hanno trovato i cani molecolari

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lanciano (Chieti), 2 maggio 2024 – Ipotrebbero averle tracce di, 54 anni,da Lanciano domenica 28 aprile? In questo momento trehannotracce nella zona dei trabocchi, vicino al luogo della sparizione. Da capire se le tracce possano essere riferite alla donna. Ladi, molto conosciuta e donna energica e forte, come la sorella l’aveva descritta a Qn.net, era stata denunciata dalla famiglia lunedì mattina. La donna domenica aveva pranzato con i figli e poi era uscita per una passeggiata al mare. (Notizia in aggiornamento)

