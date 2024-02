Trovato morto nel bosco | il suo sangue su due cani | proprietario a processo per non averli custoditi

La polizia ha identificato una donna come colpevole per la questione del cadavere del bambino trovato nell’hotel Nuovi risvolti per la terribile vicenda ... (notizie)

Un Ragazzo di 24 anni è stato trovato morto in un hotel di Mestre e le circostanze del decesso sono tutte da chiarire. Come si legge su VeneziaToday, ... (today)

Due pistole mitragliatrici M12 rubate da un'auto dei carabinieri a San Nicolò di Argenta vicino Ferrara: Avevano lasciato dentro la volante due pistole mitragliatrici e altro equipaggiamento per calmare una lite in una casa di San Nicolò di Argenta, ma al loro ritorno non hanno Trovato più nulla.notizie.virgilio

San Michele, cuoco muore a pochi giorni dalla pensione: ha Trovato impiego subito alla Vecchia Fattoria, dove ha fatto il cuoco per 12 anni, a parte una piccola parentesi nella zona di Brussa, a Caorle, durata un anno. Poi la scoperta del tumore, le cure ...nuovavenezia.gelocal

Ragazzo investito dal treno oggi a Felizzano: aveva attraversato i binari perché in ritardo a scuola: Era in ritardo, probabilmente mentre andava scuola. E per questo ha attraversato i binari alla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria. Ma è stato investito e ucciso da un ...ilgazzettino