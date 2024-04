(Di domenica 14 aprile 2024)- Cristian è stato. Si trovava in un boschetto nelle vicinanze della sua abitazione: sospiro di sollievo per la famiglia che da ieri sera (sabato 13 aprile) lo hanno cercato...

Recanati, ragazzo scomparso, ritrovato dopo quasi 18 ore: droni e cani molecolari per rintracciarlo - Recanati - Cristian è stato ritrovato. Si trovava in un boschetto nelle vicinanze della sua abitazione: sospiro di sollievo per la famiglia che da ieri sera (sabato 13 aprile) lo hanno ...corriereadriatico

