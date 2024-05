Il Milan vuole De Zerbi ma il Brighton ha inserito una clausola da 14 milioni Libero

(Di mercoledì 1 maggio 2024) IlDema ilhaunada 14. Lo scrive il quotidianoche ha una predilezione per il tecnico bresciano. Scrive: Su Thiago Motta si conservano dubbi sul carattere, ritenuto troppo spigoloso, e sulla rimonta nei confronti della Juventus che è molto avanti nelle trattative, dunque l’idea Desi sta facendo spazio, anche perché sarebbe tecnicamente perfetto: ha ambizione, darebbe una nuova identità di gioco, valorizzerebbe i talenti scelti dalla dirigenza, verrebbe accolto di buon grado dal pubblico. L’ostacolo che ha inizialmente spinto Dein fondo alla lista è ladi rescissione da 14 ...

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti ha riportato sul proprio profilo X che il tecnico salentino Antonio Conte avrebbe dato priorità alla Juventus . Ricordiamo che era stato accostato a Napoli e Milan in Italia e che De Laurentiis lo sta corteggiando dai tempi dell'esonero di Garcia. L'ex ...

La tesi comune è che al Milan manchi soprattutto uno come Beppe Marotta . La verità è che il Milan dei fondi, uno come Marotta , proprio non...

l'Inter si inserisce a gamba tesa nei piani di Calciomercato del Milan : il ds nerazzurro Ausilio vuole l'attaccante del Bologna Zirkzee Giroud è il grande bomber dell'attacco del Milan ma l'attaccante francese al termine della stagione lascerà il club per trasferirsi in MLS. Questo lascerà un ...

La Gazzetta dello Sport: "Scossa Vlasic, Juric vuole liberare l'estro del croato" - C'è un giocatore che non ha rispettato le attese di inizio anno e che adesso è chiamato ad un gran finale di stagione. "Scossa Vlasic: Toro, caccia al gol. Juric vuole ...

milan, Pioli e i contatti col Bologna - Visualizzazioni: 1 milan, il futuro di Stefano Pioli sarà lontano dal capoluogo lombardo. Vediamo le varie possibilità per il tecnico parmense. Non solo Napoli per Stefano Pioli. L'attuale allenatore ...

milan, è fatta per il rinnovo di Calabria: i dettagli - Visualizzazioni: 2 milan, sembrava un rinnovo facile e invece vi sono state alcune controversie, ma come avevamo scritto, alla fine tutto è andato per il meglio. Qui di seguito i dettagli. Quello che ...

