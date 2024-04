Inaugurato il parcheggio della stazione ferroviaria di Casoria in un’area riqualificata

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) È statoildi. Il nuovo hub, aperto 24 ore su 24, offre oltre 70 posti auto e prevede anche il kiss&ride, un servizio che consente i primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo. L'articolo Teleclubitalia.