Casoria | inaugurato il parcheggio della stazione ferroviaria

(Di venerdì 12 aprile 2024) È statooggi ildi. L’evento è stato presieduto dal Sindaco Raffaele Bene, e da Andrea Destro, Amministratore delegato di FS Park, società del Polo Urbano e gestore unicososta per il Gruppo FS. 70 posti auto alladi: riaperto ildi via Cesare Battisti L'articolo Teleclubitalia.

FS inaugura a Casoria il parcheggio "kiss & ride" - Taglio del nastro questo venerdì, 12 aprile, per il nuovissimo parcheggio della stazione ferroviaria di Casoria. All’evento erano presenti il sindaco Raffaele Bene e l'amministratore delegato di FS ...napolitoday

A Napoli la vita dei rom è più complicata che altrove - Ci sono ancora diversi campi in cui le persone vivono in condizioni tremende. E può capitare che i fondi europei finanzino strutture che creano ghetti. Reportage su una delle situazioni peggiori in It ...internazionale

Campania: prima accoltella il suocero e poi chiede scusa - StampaUna lite tra coniugi, cinque coltellate al suocero e poi le scuse per quanto successo. E’ quanto accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. Tutto inizia da una festa alla quale la coppia viene ...salernonotizie