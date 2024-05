Maschietto in arrivo Uomini e Donne - fiocco celeste per l’ex tronista | papà per la prima volta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Uninha da poco annunciato che diventeràper ladi unmacorteggiatore, perché il dentista napoletano approdò negli studi del dating show di Canale 5 in veste di corteggiatore sia di Rosa Perrotta che di Desirèe Popper, per poi concentrarsi alla fine solo sulla bellissima brasiliana allora 35enne, che per la cronaca ora è nel cast di Mare fuori. Alla fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi Desirèe Popper non arrivò a una scelta e al futurofu offerta la possibilità di salire a suasul trono. Uscì dallo studio ...