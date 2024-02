“Benvenuta Allegra” L’ex tronista di Uomini e donne è diventato papà per la prima volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) News Tv, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori. La lieta notizia è arrivata un giornodi quanto si aspettassero. Il termine previsto della gravidanza era per oggi, mercoledì 7 febbraio, ma la piccolaha sorpreso la coppia arrivando un giorno in anticipo.diha pubblicato un post di dedica davvero commovente sul proprio profilo social. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”, i due ex sono diventati di nuovo genitori lo stesso giorno Leggi anche: “” il pubblico insorge contro Mario: cosa è successo Andrea Cerioli e l’attesa della piccola: Il racconto sui social Andrea Cerioli, da quando ...