Manchester United - ten Hag | Felice per Sancho e per la sua prestazione di ieri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) La grandedi Jadonnella semifinale d’andata di Champions League, vinta 1-0 dal suo Borussia Dortmund contro il Psg, non è passata inosservata. Anche il suo vecchio allenatore al, Erik ten Hag, con cui aveva avuto delle ruggini nei mesi scorsi, ha parlato di lui: “ha mostrato perché illo ha acquistato e perché rappresenta un valore elevato per noi. È buono, sonoper lui per ladi. Vedremo cosa accadrà in futuro”. I Red Devils detengono il cartellino dell’ala inglese, che a gennaio è tornato in prestito ai gialloneri. La dirigenza del Dortmund vorrebbe trattenereanche per la prossima stagione, ed effettivamente ...