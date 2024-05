Luigi Di Maio sarà presto papà - la compagna Alessia D’Alessandro è incinta di un maschietto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lo scoop era già stato lanciato nelle scorse ore da Dagospia, ma oggi l’Adnkronos ha confermato la notizia. Il bambino nascerà il prossimo settembre in Germania, dove Divive insieme alla sua attuale. Dia settembre – Ilcorrieredellacittà.com, 33 anni, è un’ex modella ed è stata candidata per il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2018.DiDi, ex ministro degli Esteri del governo Draghi e attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo,. La sua...