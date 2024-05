Luigi Di Maio , attuale rappresentante dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un maschietto a settembre. A quanto apprende l'Adnkronos, il bambino nascerà in... Continua a leggere>>

Luigi Di maio diventa papà, la compagna Alessia D’Alessandro è incinta: “Nascerà in Germania” - Luigi Di maio – ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 stelle – a settembre diventerà padre, il bambino nascerà in Germania e avrà doppia nazionalità italo-tedesca.

Continua a leggere>>

Luigi Di maio diventerà papà: l’annuncio del bebè in arrivo - L’ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di maio presto diventerà papà. La compagna Alessia D’Alessandro è incinta! Scopri di più! Luigi Di maio, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la ...

Continua a leggere>>

Luigi Di maio diventa papà, la compagna aspetta un maschietto (che nascerà in Germania) - A quanto apprende l'Adnkronos, il bambino nascerà in Germania e avrà doppia nazionalità italo-tedesca. La compagna di Di maio, Alessia D'Alessandro, ha 33 anni, è ex modella ed ex candidata per M5S ...

Continua a leggere>>