Luigi Di Maio diventa papà - la compagna aspetta un maschietto che nascerà in Germania

(Di giovedì 2 maggio 2024)Di, attuale rappresentante dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di una settembre. A quanto apprende l'Adnkronos, il bambinoin...

Il bambino nascerà in Germania ed avrà doppia nazionalità italo-tedesca Luigi Di Maio , attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Luigi Di Maio , attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle – e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un maschietto a settembre . A quanto apprende l'Adnkronos, il bambino ... Continua a leggere>>

luigi Di maio in attesa del primo figlio: la compagna Alessia D’Alessandro è al quinto mese di gravidanza - luigi Di maio, ex leader del Movimento 5 Stelle e attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, sta per diventare papà. La notizia, anticipata da Dagospia e confermata dall’agen ...

Continua a leggere>>

luigi Di maio papà a settembre, la compagna aspetta un maschietto - (Adnkronos) - luigi Di maio, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle - e Alessia D'Alessand ...

Continua a leggere>>

“Edmondo Tamajo, detto Tamajo, detto Di maio, detto Edy, detto Edi, detto Eddy....”. Gli emuli di scrivete Giorgia - Sandra Lonardo con il cognome del marito Clemente Mastella. Roberto Vannacci vuol farsi aggiungere: ‘detto generale’. Fulvio Martusciello rivendica di essere stato il primo: “Detto Fulvio”. E Elly ...

Continua a leggere>>