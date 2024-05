 Luci e colori nei paesaggi dell’entroterra - in mostra Cesare Uva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPresso il Circolo della Stampa, situato in Corso Vittorio Emanuele, 6 (Palazzo della Prefettura) ad Avellino, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 11.00, si terrà il “Vernissage della<>” in occasione del bicentenario della nascita del rinomato pittore romantico avellineseUva (1824-1886). L’evento culturale è promosso ed organizzato dal Centro di ricerca “Basilio Orga” e dall’ArchivioUva. Il Vernissage e lasaranno realizzati in collaborazione con il Circolo culturale “Francesco Solimena”, l’Archivio dei pittori irpini del Diciannovesimo secolo, il Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento, In Arte Libertas e l’Associazione Culturale “ACO”. Si tratterà del secondo evento espositivo realizzato per celebrare il Bicentenario della nascita del pittore ...