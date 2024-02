Schiaffi alla figlia 12enne che mostrava foto a luci rosse sui social | i giudici | “Dati al fine di educare”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una donna di 42 anni è stata condannata a un anno e sette mesi per maltrattamenti nei confronti della. I fatti in questione sono avvenuti nel 2016. A fare notizia però è il fatto che la signora sia stata assolta per un singolo episodio: quello di aver preso ala ragazzina dopo averla scoperta ad inviaresu Instagram a un ragazzo di 19 anni. Secondo idel tribunale di Roma, in quel caso la donna ha agito nell’esercizio di un diritto e nell’adempimento di un dovere.Leggi anche: Dani Alves condannato per violenza sessuale Secondo iromani, infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza, “una volta sorpresa la, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel ...

