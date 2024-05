LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | ospiti avanti all’intervallo

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.56 De Rossi dovrà ora riuscire a rianimare i propri giocatori, provando a dimenticare quanto successo nei minuti finali di primo tempo. I giallorossi hanno fatto la differenza nei primi minuti con un ottimo pressing alto, che non ha quasi mai permesso ai tedeschi di manovrare con calma. 21.54 Ilha tirato 11 volte contro le 4 della. I tedeschi hanno centrato lo specchio della porta 3 volte, mentre i giallorossi hanno chiamato in causa Kovar solamente in un’occasione. 21.52 Primo tempo a ritmi altissimi allo Stadio Olimpico. Laha fatto la partita fino alla mezz’ora, colpendo una traversa con Lukaku. L’incontro è svoltato al ventottesimo minuto quando un passaggio sbagliato di Karsdorp ha lanciato il contropiede del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:13 L’Italia cerca ad uscire, ma la Slovenia pattina bene e fa muovere il disco. Vogliono farci stancare. 10:15 SLOVENIA VICINA al’1-0, il portiere Clara respinge. Si battaglia vicino la nostra porta. Siamo fuori posizione, così non va bene 11:00 Larkin ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Torna in campo dal primo minuto Romelu Lukaku , che si carica sulle proprie spalle l’attacco della Roma. Il centravanti belga è tornato a disposizione di Daniele De Rossi proprio per queste partita dopo l’infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 dieci minuti all’inizio della sfida. 20.40 Si tratterà del primo confronto tra Fiorentina e Club Brugge in gare ufficiali. 20.30 Pioggia fitta su Firenze quando mancano 30 minuti al calcio d’inizio del match. 20.25 Squadre in campo per il ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen, il risultato in diretta LIVE - Roma-Bayer Leverkusen sarà anche la sfida tra due giovani allenatori come De Rossi e Xabi Alonso, al primo confronto in panchina. Da giocatori, invece, si sono già affrontati 6 volte: due di queste ... Continua a leggere>>

Marsiglia-Atalanta in diretta, risultato LIVE della partita di Europa League - La cronaca in diretta di Marsiglia-Atalanta in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ... Continua a leggere>>

Torino-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Torino-Bologna in diretta Streaming Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Continua a leggere>>