LIVE Fiorentina-Club Brugge - Conference League 2024 in DIRETTA | dieci minuti al calcio d’inizio!

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50all’inizio della sfida. 20.40 Si tratterà del primo confronto train gare ufficiali. 20.30 Pioggia fitta su Firenze quando mancano 30aldel match. 20.25 Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. 20.20 Consueto 4-2-3-1 invece per Vincenzo Italiano che manda in campo Terracciano tra i pali, Martinez Quarta e Ranieri i centrali con Dodò a destra e Biraghi a sinistra, Bonaventura e Athur in mediana, Beltran tre-quartista con Nico Gonzalez e Sottil a supporto del “Gallo” Belotti. 20.15 4-3-3 per ildi Nicky Hayen con Sabbe, Mechele, Spileers e Meijer ...

