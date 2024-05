LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | i giallorossi cercano la rimonta nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

52? Salvataggio di Spinazzola, che capisce le intenzioni di Adli ed anticipa Grimaldo che stava colpendo a botta sicura. 51? Corner battuto verso ilpalo dove salta da solo Hincapie grazie ad un blocco regolare di Tah. Il numero 3 delperò non trova lo specchio della porta a pochi passi. 50? Pressing alto di Adli. Smalling lo vede arrivare e prova a conquistare la rimessa dal fondo. Il pallone però carambola nuovamente sul centrale dellae poi termina in calcio d'angolo. 49? Noooo! Cross in mezzo di Spinazzola verso il centro dell'area. Cristante manca l'aggancio del pallone sul dischetto del calcio del rigore. La palla sfila fino alpalo dove per poco non arriva Karsdorp. 48? Rischia Spinazzola, che per poco ...