LIVE – Romania-Italia | Elite League U20 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Latestuale di, match valevole per l’ultima giornata dell’U20. Dopo le prime cinque partite, gli azzurrini sono in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni, avranno la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. Questo sarà il primo impegno ufficiale per l’Under 20 nel: nei precedenti cinque match di, quattro vittorie e un pareggio, che era arrivato nella gara d’esordio in Germania. Il ct Alberto Bollini ha convocato 22 giocatori per questo appuntamento. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di giovedì 21 marzo. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti sulla ...