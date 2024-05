Lavoro - 150mila persone occupabili in meno entro i prossimi 10 anni in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 – La popolazione invecchia, i giovani sono sempre, tanti 'baby boomer' usciranno dal mercato delper raggiunti limiti di età ed alcuni territori subiranno un vero e proprio spopolamento. Per tutte queste ragioni, Cgia Mestre stima che in Italia,dieci, lein età lavorativa, tra i 15 e i 64, diminuiranno di oltre l'8 per cento, cioè saranno tre milioni in. Una tendenza che si registrerà, anche se con intensità inferiore, in: la flessione stimata è infatti del 6,5 per cento. Letra i 15 e i 64passeranno infatti da quasi 2,3 milioni a poco più di 2,1 milioni, con una diminuzione, in valore assoluto, di 149mila ...