Juventus | Soulè vale 40 milioni | la verità sull’Atalanta e cosa può cambiare per il futuro

I bianconeri devo ringraziare, fortemente, il Frosinone Calcio per lo spazio che sta concedendo al tris di juventini (Matias Soulè , Enzo Barrenechea e Kaio Jorge) arrivati in terra ciociara nel ... (metropolitanmagazine)

Giudice: "La Juventus vuole pareggiare i conti entro il 2026: dovrà vendere e fare plusvalenze": La gestione operativa della Juventus in questo primo semestre ha già mangiato 70 milioni e questa cosa non può andare avanti per sempre. La Juventus adesso ha un obiettivo: il pareggio di bilancio ...

Juve, tutto su Koopmeiners: Giuntoli prepara l'affondo decisivo - Top News: Per raggiungere la 'soglia' pretesa dai nerazzurri la Juventus deve vendere. Diversi i giocatori con i quali fare cassa come ad esempio Soulé, ma anche altri giovani promettenti come Illing Junior, ...