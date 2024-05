La svolta bianchista della Sicilia | non sono più i vini rossi a trainare le vendite

(Di giovedì 2 maggio 2024) Secondo vigneto italiano (95mila ettari) e prima regione per superficie vitata a biologico, conestere affidate soprattutto alle buone performance deibianchi. È il quadro, sintetico, che emerge dall'Osservatorio sulla competitività delle regioni del vino dedicato alla, realizzato da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con UniCredit e presentato a Palermo in occasione del lancionuova edizione dien Primeur (a Cefalù dal 9 all'11 maggio). I bianchi Dop trainano leestere Asui mercati internazionali ledel settore viticolono, nel 2023, nonstati iDop, che hanno perso a valore il ...

La decisione di Salvini di attuare una sanatoria sulle case per quanto riguarda le piccole modifiche, tipo soppalchi e tramezzi, ha provocato un polverone politico e non solo. Ma sulla norma proposta dal ministro delle Infrastrutture non ci sono solo dissensi, anzi, aumentano col passare delle ore ...

Per gli italiani è stata una Pasqua senza vino. I consumi non decollano neppure durante le feste - Inizio d'anno con il freno a mano per le vendite di vino. A soffrire di più sono i fermi per cui la flessione persiste ormai dal 2020 Chi sperava in un 2024 in ripresa per le vendite di vino rimarrà ...

Vino, Uiv: in Usa stabile import Italia (+1,1%) ma cala consumo (-9,5%) - Milano, 2 mag. (askanews) – Più ombre che luci per il mercato del vino negli Usa, primo Paese per le vendite italiane all’estero con un valore che nel 2023 ha sfiorato i due miliardi di euro. Da una p ...

Sicilia en Primeur celebra una regione sempre più strategica nel vino italiano - Un ulteriore dato positivo arriva dalla grande distribuzione, dove le vendite di vini Dop siciliani sono cresciute del 5,3% a valore e dello 0,3% a volume, contro la media nazionale rispettivamente ...

