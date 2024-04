Boom di Vendite per Pecorino e Cerasuolo d' Abruzzo DOC | Dati da Vinitaly

Boom del Cerasuolo d’Abruzzo al Vinitaly, vincono i vini autoctoni - VERONA – Sono i vini autoctoni a fare segnare i maggiori incrementi delle Vendite, dal Cerasuolo abruzzese al Nebbiolo ... con un vero e proprio Boom in volume del 19,7% che conferma la crescita dei ...ekuonews

Fallout torna in cima alla classifica Vendite: Boom di giocatori dopo l'uscita della serie TV - A number of Fallout games have seen their player counts dramatically rise on Steam following the release of the Fallout TV show, with many more than tripling. Fallout 76 also broke its record ...it.ign

Federvini,in Usa e Germania Boom dealcolati ma Italia in ritardo - Negli Usa, mercato tradizionalmente dinamico e pioniere di nuove tendenze, nel 2024 si assiste ad una crescita sensibile dei vini dealcolati rispetto a due anni fa (+16% a volumi e +52% a valori nel c ...ansa