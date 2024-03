Export di vini italiani Dop | nel 2023 reggono i valori nonostante il calo delle vendite

L’impatto degli Stati Uniti sul mercato del vino italiano non è da sottovalutare - Bastano variazioni anche minime nelle abitudini di consumo degli americani per vedere contrazioni o incrementi anche significativi nei numeri relativi all’Export italiano. Non è un caso: gli USA assor ...editorialedomani

Non solo Italia. Anche i francesi faticano a vendere il vino all'estero: l'Export mai così male dal 2009 - Forte arretramento dell'Export di vini francesi nel 2023, che perdono il 9 per cento in volume. Non accadeva dal 2009 ...gamberorosso

Il Bottega Gold, è il prosecco più ricercato al mondo - Noi di Bottega SpA stiamo rispondendo presente alla richiesta sempre in crescita di Export di Prosecco mantenendo invariata ... giorni fa da una realtà prestigiosa per tutto il mondo del vino come ...nordesteconomia.gelocal