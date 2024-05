La rivolta della Lega contro Vannacci si allarga - Zaia | Abbiamo altri valor - voterò per un candidato veneto

(Di giovedì 2 maggio 2024) La candidatura del generale Robertonellanon piace. Non è una novità. Ma stavolta a lasciarlo intendere è un pezzo da novanta del Carroccio, ovvero il presidenteRegione, Luca. Che prende subito le distanze dal generale, sottolineando che è unindipendente e non, che invece “ha i suoii”, mentre“ne avrà”.non voterà per il generale: “Mi sentirei un traditore a non votare un”, afferma. D’altrondenel Nord-Est, circoscrizione che comprende anche il, non sarà capolista, al contrario di quanto avviene al Centro e al Sud. Anche ...

Il generale Roberto Vannacci guiderà la lista della Lega per le circoscrizione meridionale per la prossime europee . In tarda serata la lista è stata depositata alla Corte d’Appello di Napoli. In lista anche Simona Loizzo , l’europarlamentare uscente Valentino Grant , e il senatore pugliese Roberto ... Continua a leggere>>

La Lega ha ufficializzato le liste per le elezioni europee . Anche nella circoscrizione Sud Roberto Vannacci sarà capolista , oltre che in quella Centro .Continua a leggere Continua a leggere>>

Europee, Zaia: "Voto a vannacci Io sceglierò un veneto" - Zaia dichiara di non essere d'accordo con alcune dichiarazioni di vannacci: "Non condivido la proposta delle classi separate e la concezione di Mussolini come Statista". Poi ricorda che Il generale è ...

Europee 2024 Sicilia, la lista della lega – NOMI - PALERMO – Ecco la lista presentata dalla lega per la Sicilia e la Sardegna in occasione delle elezioni europee 2024. La capolista è Annalisa Tardino (in foto), mentre gli altri nomi sono: Roberto ...

Zaia boccia vannacci: “lega ha altri valori. Sarei un traditore a non votare un veneto” - Poi ricorda che Il generale è candidato indipendente, non è con la lega “che ha i suoi valori”, mentre vannacci “ne avrà altri”. "Se lo voterò Mi sentirei un traditore - conclude - a non votare un ...

