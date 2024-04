Elezioni europee - la Lega lancia il generale Vannacci capolista al Sud In Calabria ci provano Loizzo e Mancuso

(Di martedì 30 aprile 2024) IlRobertoguiderà la lista dellaper le circoscrizione meridionale per la prossime. In tarda serata la lista è stata depositata alla Corte d’Appello di Napoli. In lista anche Simona, l’europarlamentare uscente Valentino Grant , e il senatore pugliese Roberto Marti . Ci prova con laquesta volta Aldo Patriciello , molto conosciuto sia a Napoli che...

Roma, 30 apr. (askanews) – "Matteo Renzi si candiderà all' ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendocosì il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candida ti della lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al

La Lega ha pubblicato la Lista dei candidati per le Europee . È iniziata questa mattina la duegiorni dei partiti e dei movimenti politici per depositare le liste delle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Tanti nomi conosciuti, altri meno, altri che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere come

Elezioni europee 2024, la Lega presenta le sue liste: Vannacci capolista al Centro e al Sud. Silvia Sardone correrà per il Nord Ovest - Roma e Bari ci saranno tre momenti in cui convincere gli elettori e gli indecisi a votare Lega per le prossime europee. La notizia sicuramente più importante, però, è la posizione di Roberto Vannacci

europee, si candida anche Renzi: ultimo in lista in 4 circoscrizioni su 5 - Tutti i candidati della lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo. E ora tuffiamoci nella campagna elettorale,

Al via presentazione liste per elezioni europee: ecco i candidati nella circoscrizione della Calabria - Roma - Aperta dalle ore 8 di oggi, martedì 30 aprile, la finestra per la presentazione delle liste dei candidati nelle cinque circoscrizioni per le elezioni europee 2024 presso le Corti d'Appello di M

