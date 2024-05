(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Il colosso americanoè pronto a6,5di dollari per porre fine alle cause civili sultalcodiil. Il piano di J;J Secondo il piano, J;J ha accettato dicirca 6,475di dollari in venticinque anni per reclami relativi a problemi ovarici (99,75% dei reclami attuali). Gli altri disturbi riguardano il mesotelioma, soprannominato ‘da amianto’, e vengono trattati separatamente. Il piano proposto prevede un periodo di tre mesi durante il quale i ricorrenti saranno informati della sua esistenza. Le condizioni perché il piano sia ...

Johnson & Johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul cancro alle ovaie provocato dal talco . L’accordo, spiega Reuters, chiudere bbe tutti contenziosi sul mesotelioma attraverso la dichiarazione di bancarotta di una controllata. J & J ha chiesto tre mesi di tempo per ... Continua a leggere>>

Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson offre 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne che si sono ammalate di mesotelioma, un Cancro alle ovaie collegato all’uso di prodotti a base di talco come il boro talco . J & J ha chiesto tre mesi di ... Continua a leggere>>

Nel 2021 il colosso farmaceutico era già stato condannato dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari . Johnson & Johnson paga 6,5 miliardi di dollari – Ilcorrieredellacittà.com Molte delle cause intentate contro J & J sono state avviate da ... Continua a leggere>>

Borotalco johnson & johnson accusato di provocare il cancro: l’azienda è pronta a pagare miliardi (ma continua a smentire) - Il piano (che dev’essere approvato dal 75% di ricorrenti per diventare operativo), prevede 6,475 miliardi di dollari in venticinque anni per reclami relativi a problemi ovarici. Gli altri disturbi rig ...

Continua a leggere>>

Dwayne johnson vs Ryan Reynolds, lite furibonda sul set di Red Notice: cosa è successo - Una nuova inchiesta di The Wrap ha parlato del comportamento poco professionale di Dwayne 'The Rock' johnson, passato anche sul set di Red ...

Continua a leggere>>

Dawyne johnson e Ryan Reynolds: lite furiosa sul set di Red Notice, ecco perché non si sono parlati per anni - Secondo quanto riportato da diverse fonti, Dwayne johnson e Ryan Reynolds avrebbero avuto una furiosa lite sul set di Red Notice, motivo per il quale i due attori non si sarebbero rivolti la parola ...

Continua a leggere>>