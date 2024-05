Johnson & Johnson propone un accordo da 6,5 miliardi per chiudere le cause legali sul cancro provocato dal talco

Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson offre 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne che si sono ammalate di mesotelioma, un Cancro alle ovaie collegato all’uso di prodotti a base di talco come il boro talco . J & J ha chiesto tre mesi di ... Continua a leggere>>

