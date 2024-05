Jesi Elettra D’Esi vince a Napoli il ‘Regione Campania’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) La cavalla dell’allevatore Urbano Campanelli e della moglie Albina Avenali, zona Ponte Magno a, allenata da Mauro Baroncini e guidata da Marco Stefani, 2 maggio 2024 – Importante succewsso al Regione Campania Filly di Marco Stefani alla guida della, la cavalla allevata nella zona Ponte Magno ada Urbano Campanelli e dalla moglie Albina Avenali ed allenata da mauro Baroncini. Un altro successo sportivo, nel giorno più importante quello Gran Premio Lotteria, targato ‘made in’ sempre in testa alla gara dal primo all’ultimo metro. Al secondo posto. a pochi decimi, Eleonor di Poggio. Al terzo posto Ete Jet. Per, che già in passato aveva ottenuto importanti successi, è la sesta vittoria in carriera su 20 corse ...