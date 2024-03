Jesi e il ' 900 | la mostra evento per i giovani con Neri Marcorè e Serena Dandini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024)(Ancona), 21marzo 2024 - I campioni dello sport ome Giovanna Trillini, Roberto Mancini e Valentina Vezzali solo per citarne alcuni, ma anche i big dell’economia come Francesco Profumo e del mondo dello spettacolo come, Dal primo aprile al 19 maggio, saranno 50 i giorni dedicati a convegni, esposizioni, dibattiti, artigianato, industria, commercio, sanità, cultura, sport, informazione, “con le migliori proposte e suggestioni verso il futuro”. L’idea e la realizzazione di “e il ‘900, verso il 2050. Le farfalle arriveranno!” è della Fondazione Gabriele Cardinaletti onlus diche realizzerà in 2mila metri quadrati, nei locali dell’ex Banca Marche, in corso Matteotti, una“dedicata ai ...