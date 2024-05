Inter - due recuperi contro il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Prosegue la preparazione dell'alla sfida con ilcon più di una buona notizia per Simone Inzaghi in vista del match con i neroverdi in programma sabato sera al Mapei Stadium. Quest'oggi infatti alla Pinetina si è rivisto Federico Dimarco , che ha smaltito l'infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni e costretto a saltare la sfidail Torino nell'ultimo turno di campionato. Discorso analogo per Sommer, tornato in campo dopo essersi messo alle spalle lo stato influenzale che lo aveva fermato nelle scorse ore. Ancora terapie, invece, per Francesco Acerbi che sta smaltendo una leggera pubalgia.