Ballardini in conferenza stampa prima di Sassuolo-Inter | data e ora

(Di giovedì 2 maggio 2024)si disputerà sabato 4 maggio alle 20:45,di questa sfida il tecnico neroverde Davideparlerà inper presentare la sfida che sarà già decisiva la possibile retrocessione. Eccoe ora dell’incontro tra il tecnico e i colleghi giornalisti.– “Domani mattina, venerdì 3 maggio, c’è in programma la seduta di rifinitura al Mapei Football Center e a seguire, alle ore 12,30, si terrà laprepartita di Mister Davide”. Fonte:calcio.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Sassuolo, con ballardini non si balla: e ora Ancora fiducia al tecnico o torna Dionisi - Il Sassuolo in zona retrocessione: la cura ballardini non ha funzionato e la dirigenza medita se confermargli la fiducia Il Sassuolo sperava che affidare la squadra a ballardini, un esperto di salvezz ... Continua a leggere>>

Sassuolo, ballardini ci crede: “Fare la gara con l’Inter”. I tifosi: “Fate ridere” - Le dichiarazioni, rilasciate nel post partita, ai microfoni di DAZN da parte di Davide ballardini, il quale ha commentato la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. Continua a leggere>>

SASSUOLO - ballardini: "Spirito sbagliato, me ne assumo le responsabilità" - "Mi assumo tutte le responsabilità, ma per fare punti servono tutt'altro spirito e aggressività". Il Sassuolo, ko pure con la Fiorentina, vede la Serie B: inevitabile la delusione del tecnico Ballardi ... Continua a leggere>>