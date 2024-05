Sassuolo - nuovo allenamento prima della sfida con l’Inter

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilsi è ritrovato oggi in unper preparare ladi sabato sera in casa controCampione d’Italia. Ecco il report pubblicato sul sito del club neroverde.– “Ilsi è allenato oggi pomeriggio al Mapei Football Center, una seduta che ha visto i neroverdi svolgere riscaldamento, torello, conclusioni in porta, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a tema a campo ridotto.”. Fonte:calcio.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Il Sassuolo si è ritrovato oggi in un nuovo allenamento per preparare la sfida di sabato sera in casa contro l’Inter Campione d’Italia. Ecco il report pubblicato sul sito del club neroverde. NUOVO allenamento – “Il programma di avvicinamento al match di sabato sera al Mapei Stadium contro l’Inter ... Continua a leggere>>

Cagliari Lecce, soltanto un gol subito nelle ultime tre gare dai salentini guidati da Luca Gotti - Mentre nei precedenti due scontri, con sassuolo ed Empoli, i giallorossi non hanno subito gol. allenamento Cagliari, domani nuova sessione per i rossoblù, in preparazione alla sfida di campionato con ... Continua a leggere>>

FOTO FV, Allo stadio per Fiorentina-Brugge anche Dionisi - Sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi questa sera sarà presente anche l'allenatore Alessio Dionisi, giunto a Firenze per assistere alla gara tra Fiorentina e Club Brugge. Come ... Continua a leggere>>

Inter, Inzaghi ha recuperato Sommer e Dimarco: un solo giocatore a rischio per il sassuolo - L`Inter campione d`Italia di Simone Inzaghi prosegue la preparazione in vista dell`impegno di campionato di sabato 4 maggio (ore 20.45) contro il sassuolo, valida. Continua a leggere>>