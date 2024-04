Incidenti lavoro - muore operaio 23enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 8.26 Incidente mortale sula Cusago, nel Milanese, dove undi origine egiziana è rimasto stritolato in un compattatore. Il giovane, 23 anni, stava lavorando per un'azienda che si occupa di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per ilnon c'è stato nulla da fare. Per disincastrare il corpo del giovane è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Milano. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate.