Morti sul lavoro - due incidenti nel giro di poche ore nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Due operai impegnati nell’ediliziainore nel. Le due tragedie sono avvenute in due diversi cantieri a Lettere e a Casalnovo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dei fatti.Leggi anche: Tragedia sul, cade dalla gru mentre lavora: Ivo Bellotto muore a 69 anni DuesulnelLa prima tragedia è avvenuta a Lettere, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L’evento è accaduto in via Depugliano e l’uomo è morto sul colpo. La seconda vittima è un 60enne, deceduto in un cantiere a Casalnuovo, in via dei Tigli. Il lavoratore è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Villa dei Fiori ...