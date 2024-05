Morti sul lavoro - i dati Inail | Altre 191 vittime nei primi tre mesi 2024 Salgono gli incidenti I sindacati | Fermare la scia di sangue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mentre dalle piazze del Primo maggio ichiedono dila “carneficina” sui luoghi di, l’aggiorna isuglimortali. Nel primo trimestrele denunce di infortunio sulcon esito mortale sono state 191, cinque in meno rispetto alle 196 registrate nel primo trimestre 2023 (-2,6%) e 21 in meno sul 2019, ma 25 in più rispetto al 2020, segnato dalle chiusure legate alla pandemia, sei in più sul 2021 e due in più sul 2022. “Va costruito insieme un grande Patto, un grande accordo che spezzi questa lungadi”, chiede da Monfalcone il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. La premier Giorgia Meloni, durante la sua diretta sui social, al tema non dedica neanche ...