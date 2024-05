Imola | 30 anni dopo si ricordano le scomparse di Senna e Ratzenberger

Ayrton Senna è stato il più grande di tutti anche se non il più vincente: tre titoli mondiali in bacheca prima della tragedia di Imola di 30 anni fa esatti. Meglio di lui Alain... Continua a leggere>>

AGI - Imola dedicherà domani un'intera giornata di commemorazioni a Ayrton Senna , uno dei più talentuosi piloti di Formula 1 di tutti i tempi deceduto in un incidente il primo maggio del 1994. Viene ricordato anche Roland Ratzenberger, il pilota austriaco quasi esordiente morto poche ore prima in ... Continua a leggere>>

Programmi tv, mostre, eventi sportivi e commemorazioni varie riempiranno questo primo maggio in Brasile per l’omaggio ad Ayrton Senna, a 30 anni dalla sua morte sul circuito di Imola . I fan del tre volte campione del mondo di Formula 1, un idolo nel Paese a livello di Pelé, per tutto il giorno si ...

Continua a leggere>>