Trent' anni senza Ayrton Senna - dal Brasile all' Italia gli omaggi al campione di Formula 1 morto a Imola

Alex Fiorio, figlio dell’ex direttore sportivo della Ferrari Cesare, ai nostri microfoni in esclusiva ci racconta il rapporto tra il padre e Ayrton Senna. Il 1° maggio non sarà mai un giorno come gli altri per il mondo della Formula 1. Un weekend stregato quello del 1994 iniziato con l’incidente, ...

Leggi su (notizie)