Il ponte sullo Stretto targato Pietro Ciucci è indifendibile | perché non mettere la parola fine?

(Di giovedì 2 maggio 2024) di Stefano Lenzi* Risulta, da indiscrezioni di stampa, che il 17 aprile scorso l’amministratore delegato delladi Messina SpAabbia fatto una telefonata di fuoco al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in una pausa dei lavori della Conferenza di Servizi, convocata per dare il via libera al cosiddetto progetto definitivo (PD) 2024 deldi Messina. Gli erano saltati i nervi dopo aver letto, incredulo, che fosse stato reso noto un pesante documento della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale che demoliva il PD. Infatti, il 15 aprile scorso la Commissione Via del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto 237 integrazioni di documenti alla Societàdi Messina SpA, ...