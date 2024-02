Pietro Senaldi | la sinistra schiera le toghe sul Ponte sullo Stretto

oltre a lui, tutti i premier di sinistra hanno fatto a gara per a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi "

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È partito l'assalto al. Non c'è l'ipotesi di reato e conseguentemente non ci sono neppure i sospetti colpevoli, ma la Procura di Roma è al lavoro e indaga. Che cosa? L'attività di progettazione e realizzazione dell'opera. La trimurti Schlein-Bonelli-Fratoianni, alias il Pd, Europa Verde eItaliana hanno infatti presentato un esposto ai pm per chiarire perché la Società dellodi Messina non abbia reso pubblici documenti che i tre ritengono «fondamentali per chiarire l'entità del progetto e le procedure». Una questione di trasparenza quindi, dovuta al fatto che l'azienda non avrebbe risposto alle inistenze del trio di visionare le carte. La Lega reagisce per bocca del suo leader, Matteo Salvini, che attacca lacome «nemica delle opere ...